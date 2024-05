1 Wird Vorstand Sport beim VfB: Fabian Wohlgemuth. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der sich schon länger hinziehende Prozess der Suche neigt sich dem Ende zu. Fabian Wohlgemuth wird neuer Vorstand Sport des VfB Stuttgart. Die offizielle Verkündung ist höchstens noch eine Frage von Tagen.











Am Ende hatte sich die Partie gezogen wie Kaugummi. Bereits vor weit über einem Jahr ließ Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, verlauten, seine zusätzlichen Aufgaben als Sportvorstand abgeben zu wollen. Am liebsten an Fabian Wohlgemuth, auch daraus machte Wehrle keinen Hehl. Auch der Berliner positionierte sich,ließ durchblicken, sich das beim VfB durchaus so vorstellen zu können. Doch anstatt schnell Nägel mit Köpfen zu machen, verzögerte sich die Causa immer mehr. Die Gründe dafür variieren je nachdem mit wem man spricht.