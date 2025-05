VfB Stuttgart: Ein Spiel, zwei Ziele – was Sebastian Hoeneß unbedingt noch erreichen will

Ein Spiel, zwei Ziele – was Sebastian Hoeneß unbedingt noch erreichen will

1 Vier Finger für drei Punkte – der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will am Samstag in Leipzig einen weiteren Sieg einfahren. Foto: Pressefoto Baumann

Im letzten Spiel der Bundesligasaison geht es für den VfB Stuttgart auf den ersten Blick um nicht mehr viel. Sebastian Hoeneß sieht das allerdings ganz anders.











Link kopiert



Da die Zeiten, in denen man beim VfB Stuttgart sehnsüchtig und bangend in Richtung der 40-Punkte-Marke geblickt hat, noch gar nicht so lange her sind, kann man Sebastian Hoeneß kaum widersprechen, wenn er sagt: „Für 50 Punkte müssten wir uns nicht schämen.“ Noch allerdings hat der Trainer der Stuttgarter mit seinem Team ebendiese Marke in dieser Saison noch nicht erreicht. Am kommenden Wochenende soll sich das ändern.