1 Santiago Ascacibar: Bleibt er für den VfB Stuttgart am Ball? Foto: Baumann

Er galt beim VfB Stuttgart als Mister Unverzichtbar – doch nun ist die Beziehung zwischen Santiago Ascacibar und dem Zweitligisten belastet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Eine Handvoll VfB-Fans lauert hinter den Absperrungen auf das ein oder andere Autogramm, als Nicolas Gonzalez am Mittwochmittag auf dem Clubgelände gut gelaunt über den Parkplatz schlendert. Einmal Buenos Aires und wieder retour – das war der Trip, den der argentinische U-23-Nationalspieler in der Länderspielwoche hinter sich gebracht hat. Zwei Transatlantik-Flüge und nur noch drei Tage bis zum Zweitliga-Gastspiel des VfB am Samstag bei Jahn Regensburg – dieses Pensum ist für einen aufstrebenden Fußballer mit internationalen Ambitionen nicht ungewöhnlich.