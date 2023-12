VfB Stuttgart: Effektiver Zauber – der VfB ist der Tunnelkönig der Liga

1 Enzo Millot tunnelt den Freiburger Verteidiger Philipp Lienhart und geht auf und davon. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Kein Team der Bundesliga verteilt mehr Beinschüsse als der VfB Stuttgart. Was sagt das über die Spielweise, welche Spieler düpieren den Gegner besonders gerne und wie heißt das Kunststück eigentlich auf Französisch?











Enzo Millot bekommt fünf Meter vor dem Strafraum den Ball. Er schaut kurz hoch, sieht den durchstartenden Deniz Undav und schiebt ihm den Ball in den Lauf – durch die Beine des Verteidigers. Nach einer Minute führt der VfB Stuttgart 1:0 in Frankfurt. Die Szene hat in der bisherigen Saison des VfB keinen Seltenheitswert.