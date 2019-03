Sturmböen in Stuttgart Abgebrochene Äste legen den Verkehr in Stuttgart lahm

Abgebrochene Äste haben sowohl den öffentlichen Nahverkehr in Bad Cannstatt als auch den Straßenverkehr am Pragsattel am Montagmorgen ausgebremst. Ein Ast hatte eine Stromleitung und einen Lkw beschädigt. Der Pragtunnel blieb zeitweise gesperrt.