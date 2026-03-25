VfB Stuttgart: Drei VfB-Profis und ihr WM-Traum – mit unterschiedlichen Chancen

Für Atakan Karazor, Nikolas Nartey und Ermedin Demirovic geht es in die Play-offs. Ihre Erfolgsaussichten variieren – was das Weiterkommen angeht, aber auch persönliche Einsatzzeiten.
Insgesamt elf A-Nationalspieler des VfB Stuttgart sind derzeit auf Reisen – für drei von ihnen geht es um richtig viel: Kapitän Atakan Karazor (Türkei), Mittelfeldspieler Nikolas Nartey (Dänemark) und Stürmer Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina) spielen in den kommenden Tagen in den Play-offs (live auf DAZN) mit ihrem Land um die Teilnahme an der Endrunde der Weltmeisterschaft im Sommer. Der Modus ist denkbar einfach: Vier zugeloste Mannschaften ermitteln jeweils einen WM-Teilnehmer, auf die Halbfinals an diesem Donnerstag (ohne Rückspiel) folgt am Dienstag das Finale. Die Chancen der Stuttgarter Profis sind dabei unterschiedlich gut – sowohl mit Blick auf das Weiterkommen als auch auf persönliche Spielminuten. Ein Überblick.