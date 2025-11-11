VfB Stuttgart: Diese zehn VfB Profis sind auf Länderspielreise

11 Bilal El Khannouss ist während der Länderspielpause für Marokko im Einsatz. In der Bildergalerie sehen Sie, gegen wen er und die weiteren VfB-Profis im Nationaltrikot spielen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Die nächste Länderspielpause steht an. Diese Profis des VfB Stuttgart sind in der WM-Qualifikation und bei Testspielen unterwegs.











Link kopiert



Nach zehn Spielen in der Bundesliga war vor allem der vergangene Monat für den VfB Stuttgart ein intensiver: Mit gleich sieben Partien in 23 Tagen – national und international – hat der Bundesligist einen enorm anspruchsvollen Block absolviert. Nun folgt, zumindest für einige, eine kleine Verschnaufpause. Die nächste Länderspielpause steht an. Auch einige VfB-Profis machen sich im Nationaltrikot auf die Reise.