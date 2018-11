VfB Stuttgart Diese VfB-Spieler sind für ihre Nationalteams im Einsatz

Von red 12. November 2018 - 10:03 Uhr

Die Bundesliga befindet sich in der Länderspielpause. Auch einige Spieler des VfB Stuttgart werden in den kommenden Tagen um die Welt reisen, um ihre Nationalteams tatkräftig zu unterstützen. Ein Überblick.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Beim 2:0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Nürnberg ist dem VfB Stuttgart an diesem Samstag der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Bevor es für das Team von Markus Weinzierl in der Bundesliga am 23. November mit dem Gastspiel bei Bayer 04 Leverkusen weitergeht, steht nun zunächst einmal eine weitere Länderspielpause an.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: So feiern die VfB-Stars den Sieg auf Instagram

Während Benjamin Pavard mit seiner Weltmeister-Mannschaft unter anderem in der UEFA Nations League auf die Niederlande trifft, warten auf den 21-jährigen Santiago Ascacibar interessante Herausforderungen mit der argentinischen Nationalmannschaft. Derweil bereitet sich Timo Baumgartl, Torschütze beim für den VfB Stuttgart so wichtigen Erfolg in Nürnberg, mit der deutschen U21-Auswahl auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr vor.

Wir zeigen in unserer Bildergalerie diejenigen VfB-Profis, die derzeit mit ihren jeweiligen Auswahlteams auf Reisen sind. Klicken Sie sich durch!