7 Wataru Endo vom VfB Stuttgart ist für Japan im Einsatz. Foto: imago images/AFLOSPORT

Neben den Verletzten werden im Training des VfB Stuttgart sechs Nationalspieler aufgrund von Länderspielreisen fehlen. Ein Überblick.















Link kopiert

Stuttgart - Neuer Monat, neue Länderspielpause. Nach dem ernüchternden 0:1 des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld sieht der Rahmenterminkalender der FIFA erneut eine Phase der nationalen Auswahlen vor.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das sind die Top- und Flopwerte des VfB

Sechs Profis des schwäbischen Traditionsvereins reisen dieser Tage zu ihren Nationalteams. Derweil mussten der griechische Verteidiger Konstantinos Mavropanos sowie der ägyptische Stürmer Omar Marmoush aufgrund ihrer Verletzungen absagen. Parallel zur Länderspielphase beginnt beim VfB indes die Vorbereitung auf die Partie bei Borussia Dortmund am 20. November.

In unserer Bildergalerie zeigen wir, welche sechs VfB-Profis in den kommenden Tagen nicht in der Cannstatter Mercedesstraße weilen, sondern mitunter bedeutende Partien für ihre jeweiligen nationalen Auswahlen bestreiten werden. Klicken Sie sich durch!