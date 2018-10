VfB Stuttgart Die schönsten Siege gegen Borussia Dortmund

Von schu 18. Oktober 2018 - 11:24 Uhr

Der VfB empfängt am Samstag Borussia Dortmund, der Tabellenletzte trifft auf den Tabellenführer. Kein Grund für die Stuttgarter, in Ehrfurcht zu erstarren. Sie haben gegen den BVB schon die tollsten Siege gefeiert – einmal schoss sogar ein Isländer drei Tore innerhalb von 22 Minuten.





Stuttgart - Von den vergangenen 15 Spielen gegen Borussia Dortmund hat der VfB Stuttgart nur eines gewonnen – und jetzt kommt der BVB zur Premiere des neuen VfB-Trainers Markus Weinzierl auch noch als Tabellenführer in die Mercedes-Benz-Arena.

Es kann also nicht schaden, daran zu erinnern, dass es Zeiten gab, in denen es die Gäste aus Westfalen waren, die mit hängenden Köpfen den Platz verließen. Unvergessen das 7:0 des VfB im Jahr 1991, als der BVB die vierthöchste Niederlage seiner Bundesliga-Geschichte bezog. Oder auch der Galaauftritt in der Magisches-Dreieck-Ära, als die Dortmunder Starequipe kurz vor dem Champions-League-Sieg 1997 in alle Einzelteile zerlegt wurde.