11 Der VfB Stuttgart eilt in dieser Saison von Erfolg zu Erfolg – und jagt einige Rekorde. Foto: dpa/Tom Weller

Die bisherige Saison des VfB Stuttgart ist herausragend. Zwar steht am Ende kein Titel – dafür haben Trainer und Team aber einige Bestmarken gesetzt, die sicher einige Zeit Bestand haben werden. Wir schauen darauf.











Es ist ja nicht so, dass sich Sebastian Hoeneß regelmäßig kneifen muss, um auch sicherzustellen, dass das, was er in dieser Saison mit dem VfB Stuttgart erlebt, auch der Realität entspricht. Ein bisschen verwundert ist der Trainer der Weiß-Roten hin und wieder jedoch schon. „Bereits bei der 60-er-Marke habe ich gedacht: Das ist eine richtige Hausnummer“, erinnerte sich Hoeneß am späten Freitagabend – um dann fast kopfschüttelnd hinterherzuschieben: „Und jetzt haben wir 70.“