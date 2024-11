VfB Stuttgart: Die Perspektiven der verliehenen VfB-Profis

1 Silas Katompa, Laurin Ulrich und Juan Perea (von links) – drei der sieben verliehenen VfB-Profis Foto: imago/Buzzi, De Fodi, Pius Koller

Manche gelten als unverkäuflich, andere haben beim VfB kaum noch Aussichten auf einen Kaderplatz. Ein Blick auf den höchst unterschiedlichen Stand bei den sieben Stuttgarter Leihspielern.











Link kopiert



Sie spielen in unterschiedlichen Ländern und Ligen, das Ziel ist aber in allen Fällen dasselbe: Spielpraxis. Sieben Profis hat der VfB Stuttgart in dieser Saison an andere Vereine verliehen, um in der Fremde Einsatzminuten zu sammeln. Das gelingt bislang unterschiedlich gut. Ein Blick auf die Zwischenbilanz der verliehenen Spieler – und auf ihre Perspektiven beim VfB.