VfB Stuttgart: Die neuesten Marktwerte bringen beim VfB einen klaren Gewinner hervor

Für den VfB-Mittelfeldspieler Chema geht es nach oben. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Marktwerte des Internetportals „transfermarkt.de“ sind schon ein Klassiker – weil sie sowohl den Fachleuten als auch den Fans als Richtgröße für eventuelle Ablösesummen von Fußballprofis dienen. Jetzt sind die neuesten Einordnungen da – und beim VfB Stuttgart bringen sie einen klaren Gewinner hervor: Chema. Neben dem 20-jährigen Mittelfeldspieler ging es auch für andere Spieler hoch. Doch eine Reihe von Verlierern gibt es ebenfalls, darunter ein EM-Teilnehmer. Schauen Sie sich die aktuellsten Bewertungen in unserer Bildergalerie an.