Nach nunmehr über sechs Jahren ist Schluss. Die MeinVfB-App wird eingestellt. Schweren Herzens haben wir uns nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Argumente dazu entschlossen, die mobile Anwendung zum 1. September einzustellen.

Doch wir werden die App nicht sterben lassen, ohne uns ausdrücklich bei euch zu bedanken! Ihr seid eine wunderbare Community, wart uns in den letzten Jahren oft Inspiration, habt konstruktiv Kritik geäußert, uns Ansätze für Inhalte gegeben. Kurzum: Es war uns ein großes Vergnügen, die App zu bespielen und mit interessanten Inhalten zu füllen. So ist rund um die Anwendung in den letzten Jahren eine ganze Markenwelt entstanden – mit vielen Produkten, Formaten und Kanälen, die nicht oder nur zum Teil in der App stattfinden konnten. Ein weiterer Grund dafür, das Angebot nicht fortzuführen.

Doch diese Markenwelt wird weiterhin bestehen und weiterwachsen. Nur eben ohne App. Unser neues Zuhause sind die Stuttgarter Nachrichten. Wir kehren also in den Schoß zurück, der uns einst auf die Reise geschickt hat. Dort findet ihr ab sofort alle Texte und Podcasts, Videos kommen bald hinzu. Dazu gibt es unseren WhatsApp-Kanal, den Newsletter und auch die Präsenzen auf Instagram, Bluesky und Facebook werden weiterhin bespielt.

Neues, exklusives Abo-Modell zu günstigen Preisen

So geht es nun weiter: Ab dem 1. August erscheinen keine neuen Inhalte mehr in der App, dazu wird die Paywall offline genommen. Für euch entstehen also keine weiteren Kosten. Zum 1. September wird die App dann offline genommen und aus den Stores entfernt. Bis dahin könnt Ihr zu exklusiven, attraktiven Konditionen wechseln.



Der Klick auf den Link bringt euch zu der neuen Anmeldemaske. Folgendes exklusives Kostenmodell bieten wir euch als Nutzer der MeinVfB-App:

1. Jahr für monatlich 2 EUR

2. Jahr für monatlich 5,99 EUR

3. Jahr: erst hier zum regulären Preis

Das Abonnement ist jederzeit monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür nicht nur alle VfB-Inhalte, sondern vollen Zugriff auf das digitale Angebot der Stuttgarter Nachrichten. Wir hoffen, dies ist ein attraktives Angebot und freuen uns, euch auch weiterhin als Leser, Nutzer und kritische Geister begrüßen zu dürfen!

Hinweis für Android-Nutzer:

Leider ist es aktuell in der Android-App nicht möglich, den Kauf per PayPal abzuschließen. Ihr könnt das StN-Abo ganz einfach über euren Standardbrowser abschließen – auch mit PayPal. Gebt dazu einfach folgenden Link in euren Browser ein:

👉 stn.de/meinvfb-app

So profitiert ihr weiterhin von allen Vorteilen – ganz ohne Umwege.

Euer MeinVfB-Team