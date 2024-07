VfB Stuttgart: Die Legenden-Elf bekommt einen neuen Anstrich

1 Als VfB-Legende wieder im Brustring-Trikot: Ioannis Amanatidis Foto: VfB

Im vergangenen Jahr hat der VfB begonnen, seine Legenden-Elf zu professionalisieren. Sie soll bei den Fans für Nahbarkeit und Identifikation sorgen – weil die Profis das nicht mehr schaffen?











Es ist bald 22 Jahre her, dass Ioannis Amanatidis sein Bundesliga-Debüt für den VfB Stuttgart gab. Am 17. August 2002 war das, der Stürmer war damals 20 Jahre alt und kam gegen Hertha BSC für Aleksandr Hleb in die Partie. In 58 Profispielen lief Amanatidis für den VfB auf, seit der C-Jugend war er im Verein. Kürzlich debütierte der ehemalige griechische Nationalstürmer erneut für seinen Jugendverein. In Backnang stand Amanatidis mit den VfB-Legenden auf dem Rasen. Eine Mannschaft aus bekannten und weniger bekannten Ex-VfBlern, die seit einiger Zeit vom Verein einen neuen Anstrich bekommt.