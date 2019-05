1 Mario Gomez, heute wieder Stürmer beim VfB Stuttgart, setzte sich 2017 mit dem VfL Wolfsburg in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig durch. Foto: dpa

Nun ist klar: Mehr als die Teilnahme an der Relegation ist für den VfB Stuttgart in dieser Saison nicht mehr drin. Die ist zwar noch nicht gesichert – wir haben dennoch schon einmal einige Fakten zu den Entscheidungsspielen zusammengetragen.

Stuttgart/Berlin - Nach dem enttäuschenden 1:3 bei Hertha BSC ist klar: Das Maximale, was der VfB Stuttgart in dieser Bundesligasaison noch erreichen kann, ist die Teilnahme an der Relegation. Diese gilt es in den kommenden beiden Spielen gegen den VfL Wolfsburg und beim FC Schalke 04 zu sichern – dann stehen zwei weitere Partien an, in denen der VfB den Verbleib im Oberhaus klarmachen kann. Wir haben die wichtigsten Fakten zu diesen Entscheidungsspielen:

Termine und Modus: Gespielt wird je ein Hin- und Rückspiel, nach den Regeln des Europapokals. Auswärtstore können also eine besondere Bedeutung haben. Im Hinspiel, das am 23. Mai stattfindet, hat der 16. der Bundesliga Heimrecht, im Rückspiel am 27. Mai der Dritte der zweiten Liga. Im Rückspiel sind Verlängerung und Elfmeterschießen möglich. In beiden Duellen kommen sowohl die Torlinientechnik also auch der Videoassistent zum Einsatz. Übertragen werden die Partien kostenpflichtig über den Eurosport Player.

Lesen Sie hier: Der Ärger des VfB über den Video-Assistenten

Statistik: Im Jahr 2009 wurde die Relegation wieder eingeführt. Seitdem hat sich nur zweimal der Zweitligist durchgesetzt. 2012 stieg Fortuna Düsseldorf nach den Duellen mit Hertha BSC auf, 2009 der 1. FC Nürnberg nach den Spielen gegen Energie Cottbus. In der Liga geblieben sind der 1. FC Nürnberg (2010), Borussia Mönchengladbach (2011), 1899 Hoffenheim (2013), der Hamburger SV (2014 und 2015), Eintracht Frankfurt (2016) und der VfL Wolfsburg (2017 und 2018).

Mögliche Gegner: In der Bundesliga ist der VfB Stuttgart der klar wahrscheinliche Teilnehmer. Zwei Spieltage vor Saisonende hat der Club fünf Punkte Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg und sechs auf Hannover 96. In der zweiten Liga ist das Rennen um Platz drei noch offen. Der 1. FC Köln steigt vermutlich direkt auf, dahinter kämpfen der SC Paderborn, der 1. FC Union Berlin, der Hamburger SV und der 1. FC Heidenheim noch um Platz zwei und drei. Holstein Kiel hat noch Außenseiterchancen auf den Relegationsrang.

Lesen Sie hier: Unsere Analyse zum VfB-Spiel in Berlin

Erfahrung: Im aktuellen VfB-Kader stehen fünf Spieler mit Relegationserfahrung. Mario Gomez und Daniel Didavi setzten sich 2017 mit dem VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig durch. 2018 fehlte Didavi dem VfL verletzt. Andreas Beck schaffte 2013 mit 1899 Hoffenheim die Rettung gegen den 1. FC Kaiserslautern, Jens Grahl war damals als Ersatzkeeper ebenfalls dabei. Erik Thommy gelang 2017 mit dem SSV Jahn Regensburg nach Duellen mit 1860 München der Aufstieg in die zweite Liga.