VfB Stuttgart: Die etwas anderen Ultras – Fanclub feuert Frauen des VfB Stuttgart an

Der 1. OFC Brustringfrauen aus dem Kreis Ludwigsburg ist der erste Fanclub für die Damen des VfB. Die Initiatoren schätzen vor allem das Fairplay – „Neymar-Rumgerolle“ gibt es nicht.
Die Frauen des VfB Stuttgart reiten auf einer Welle des Erfolgs. Als Aufsteiger in die Zweite Bundesliga stehen sie nach acht Partien auf Rang zwei und klopfen damit ans Tor zur Beletage des deutschen Damenfußballs. Das wahrscheinlich irrsinnigste Spiel ihrer noch jungen Geschichte lieferten sie unlängst in Mainz ab, als sie einen 0:4-Rückstand noch in einen Sieg drehten. Spielerinnen und Trainerteam eskalierten.