Kaum ist der VfB Stuttgart dem Damoklesschwert erneuter Abstieg über die Relegation entronnen, da wirft bereits die kommende Sommervorbereitung ihre Schatten voraus. Während die Spieler entweder schon im Urlaub, oder noch bei den entsprechenden Nationalmannschaften weilen, hat Teammanager Günther Schäfer den zentralen Programmpunkt der Sommervorbereitung ausgehandelt und organisiert.

Es geht für die Schwaben in das Salzburger Land, Bezirk Zell am See. Dort wird die Truppe eine Woche gastieren. Zudem sind bereits weitere Termine bekannt.

Die bisher offiziellen Eckdaten der Sommervorbereitung

30. Juni: Bekanntgabe DFL-Spielplan

6. Juli: Trainingsauftakt mit Leistungstests (Clubgelände)

9. Juli, 15 Uhr: Testspiel Sportfreunde Schwäbisch Hall (Optima Sportpark)

15. Juli, 15 Uhr: Testspiel beim SSV Reutlingen (Kreuzeiche-Stadion)

17. -23. Juli: Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger

11. – 14. August: 1. Runde DFB-Pokal vs TSG Balingen (exakter Termin offen)

18. – 20. August: 1. Spieltag Bundesliga (Gegner und exakter Termin offen) Diese Übersicht wird von unserer Redaktion regelmäßig ergänzt – immer dann, wenn neue Termine offiziell feststehen.