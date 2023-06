1 Michael Reschke (links) und Wolfgang Dietrich wollen den VfB wieder auf Kurs bringen. Foto: Pressefoto Baumann

Ganz gleich wie das Duell der Enttäuschten gegen Schalke 04 endet: Der Stuttgarter Traditionsclub kämpft wieder mal gegen den Abstieg – weil viel geredet und zu wenig getan wurde, kommentiert Gunter Barner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Propheten der Liga brauchen keine Drohnen über dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart kreisen zu lassen: Die Lage ist auch so ziemlich übersichtlich. Denn ganz gleich wie das Duell der Enttäuschten gegen den FC Schalke 04 an diesem Samstag endet: Den Sportsfreunden vom Cannstatter Wasen steht nach Schluss der Hinrunde das Wasser wieder mal Oberkante Unterlippe. Woran sich die berechtigte Frage anschließt, was eigentlich schief läuft im Jubiläumsjahr des Vereins für Bewegungsspiele 1893?