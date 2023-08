Der VfB verliert mit Wataru Endo nicht nur einen seiner wichtigsten Spieler, sondern auch einer seiner dienstältesten. Wer nach dem Abgang des Japaners die elf Spieler sind, die am längsten für Stuttgart spielen.

Wataru Endo war beim VfB vieles: Kapitän, Mittelfeldmotor, Fanliebling – und heimlich, still und leise auch einer der dienstältesten Spieler im aktuellen Kader.

Der Japaner kam im Sommer 2019 zunächst auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden zum VfB. Nach Ende der einjährigen Leihe verpflichteten die Stuttgarter den defensiven Mittelfeldspieler dann im Sommer 2020 für 1,7 Millionen Euro fest.

Kein Spieler im Kader machte mehr Spiele für den VfB

Am Samstag hätte Endo sein 100. Bundesligaspiel für den VfB bestreiten können. So bleibt es bei wettbewerbsübergreifend 133 Spielen im Dress der Rot-Weißen. Mehr Spiele für den VfB hat im aktuellen Kader kein Spieler vorzuweisen. Der Spieler mit den bis dato zweitmeisten Einsätzen für den VfB hat bereits 20 Spiele weniger.

Durch den Abgang des Japaners kommt Bewegung in das Ranking der Spieler, die am längsten für die VfB-Profis spielen. Zwei Spieler sind bereits fünf Jahre da. Welche das sind und wer noch mindestens seit drei Jahren beim VfB unter Vertrag steht, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!