19 Sasa Kalajdzic ließ sich nach seinem 3:2 gegen Gladbach ausgiebig feiern. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat gegen Borussia Mönchengladbach nicht nur einen lang ersehnten Sieg einfahren, sondern zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel gedreht. So sehen die Comeback-Qualitäten der Bundesligisten aus.















Link kopiert

Stuttgart - Als Sasa Kalajdzic am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach in der 83. Minute zum 3:2 einschoss, brachen in der Mercedes-Benz- Arena alle Dämme. Mit einer famosen Aufholjagd haben sich die Schwaben drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Warum der VfB wieder voller Leidenschaft steckt

Dabei konnten die VfB-Fans in dieser Saison überhaupt das erste Mal nach einem Rückstand noch über einen Sieg jubeln. Denn die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo glänzte in der bisherigen Spielzeit nicht mit ihren Comeback-Qualitäten. Lediglich zwei Punkte holte das Team bis zum Samstag, wenn der Gegner in Führung ging. Nun sind es fünf Zähler.

Auf die Liga umgemünzt ist dies immer noch ein Wert im unteren Bereich. Die Mentalitätsmannschaft schlechthin kommt aber auch aus Baden-Württemberg. Wie viele Punkte die Bundesligisten noch nach einem Rückstand holten, haben wir uns bei transfermarkt.de angeschaut und in der Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken.