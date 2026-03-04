VfB Stuttgart: Die besten Bilder vom Frühjahrsempfang in der Liederhalle

Der VfB begrüßt am Dienstagabend rund 600 geladene Gäste aus Sport und Gesellschaft. Die Eindrücke des Abends in der Liederhalle.

Ein Neujahrsempfang war es dieses Mal nicht, dafür ist 2026 nun doch schon zu weit fortgeschritten. So lud der VfB Stuttgart am Dienstagabend zum Frühjahrsempfang in den Beethoven-Saal der Liederhalle, der mit rund 600 geladenen Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt war. Mit dabei: die Bundesliga-Mannschaft, die nach ihrem Training am Nachmittag in die Halle gekommen war und unweit der Bühne neben dem Damenteam Platz nahm.

Während Vereinspräsident Dietmar Allgaier von der vereinseigenen Stiftung „Brustring der Herzen" berichtete und auf die gesellschaftliche Verantwortung verwies, blickte AG-Chef Alexander Wehrle auf die sportliche Lage beim Tabellenvierten der ersten Liga: „Die Jungs sind hochmotiviert. Wir verfolgen in der Bundesliga weiter das Ziel, uns oben festzusetzen." Helfen soll dabei auch die Heimstärke. Die MHP-Arena, so Wehrle, sei zur Festung geworden: „Die Gegner haben gar keine Lust, hier Fußball zu spielen, weil sie genau wissen, was sie erwartet."

Özcan Cosar mit Breakdance-Einlage

Zwischen den von ARD-Kommentator Tom Bartels anmoderierten Programmpunkten kam auch der Gaumen nicht zu kurz. In drei Gängen wurden Dreierlei vom Lachs, schwäbischer Zwiebelrostbraten und Cassis Biskuit aufgetischt.

Moderator Tom Bartles mit den beiden früheren VfB-Profis Guido Buchwald und Fredi Bobic (von links) Foto: Baumann/Hansi Britsch

Den Abend rundete ein Auftritt des in Bad Cannstatt aufgewachsenen Comedians Özcan Cosar ab. Der bekannte zwar, nicht allzu viel Ahnung vom Fußball zu haben – kündigte aber den Abschluss einer lebenslangen VfB-Mitgliedschaft an und legte eine spontane Breakdance-Einlage hin. In der Bildergalerie sehen Sie Eindrücke der Veranstaltung vom Dienstagabend.