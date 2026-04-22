VfB Stuttgart: Die besondere Pokal-Geschichte von Ermedin Demirovic

Der Stürmer gewann 2025 mit dem VfB den Pokal – er hat aber im Trikot des jetzigen Halbfinalgegners SC Freiburg eine Endspiel-Erfahrung gemacht, die immer noch schmerzt.
In der aktuellen Bundesliga-Saison traf der VfB Stuttgart zweimal auf den SC Freiburg, mit komplett unterschiedlichen Ergebnissen. In der Hinrunde gab es im Breisgau eine 1:3-Niederlage, das Rückspiel gewann der Tabellenvierte mit 1:0. Die beiden VfB-Tore in den zwei Partien erzielte Ermedin Demirovic, der natürlich auch im Halbfinale des DFB-Pokals an diesem Donnerstag (20.45 Uhr) gerne treffen und erneut einen Sieg gegen den SCF feiern würde – für ihn wäre dieser Erfolg besonders emotional. Denn der Stürmer hat nicht nur eine Freiburger Vergangenheit, sondern auch eine spezielle Pokal-Geschichte.