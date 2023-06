1 Pascal Stenzel war einer der Garanten des Aufstiegs beim VfB – und hat zurzeit eine Formkrise. Foto: imago/Oliver Zimmermann

Beim 1:2 in Freiburg hat Pascal Stenzel wie zuvor in Bielefeld nicht gut gespielt. Damit wird die rechte Abwehrseite des VfB immer mehr zum Problem. Denn auch bei Konstantinos Mavropanos läuft es nicht rund.









Stuttgart - Sie nennen ihn Kalle – und er ist über weite Strecken der Mister Zuverlässig gewesen beim VfB. In der Aufstiegssaison etwa, da absolvierte Pascal Stenzel alle 34 Zweitligaspiele, 31 davon als Teil der Stuttgarter Startelf. Sechsmal lief der ehemalige Freiburger damals gar als Kapitän auf – und wenn die Rubrik „Ballkontakte“ die alles entscheidende im Profifußball wäre, dann würde Stenzel in die deutsche Top Ten gehören. Beim VfB war ohnehin in der überwiegenden Zahl der Partien kein anderer Profi so oft in das Spiel involviert wie Pascal Stenzel.