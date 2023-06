12 Das VfB-A-Junioren-Meisterteam von 1973 Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

2005 gewann der VfB Stuttgart die letzte von neun deutschen A-Jugend-Meisterschaften. Die erste hatte es 1973 gegeben – und das Team trifft sich 50 Jahre danach am kommenden Samstag im Rahmen des Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg.









Cheforganisator Martin Hägele freut sich über die positiven Rückmeldungen und die vielen Zusagen für das Wiedersehen am kommenden Samstag. Um 10 Uhr trifft sich die A-Jugend-Meistermannschaft des VfB Stuttgart von 1973 im Sportpark Weil in Esslingen, tauscht Erinnerungen aus, schaut sich den SWR-Spielbericht des damaligen Endspiels an und macht sich dann, auf Einladung des Fußball-Bundesligisten, auf zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Mercedes-Benz-Arena) und lässt den Abend danach gemütlich ausklingen. „Das wird wieder ein tolles Beisammensein, auch vor zehn Jahren hatten wir viel Spaß miteinander“, erinnert sich Hägele.