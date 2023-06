Das Warten hat ein Ende. An diesem Freitag gibt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison bekannt – ein Termin, der auch beim VfB Stuttgart mit Spannung erwartet wird. Die Rahmendaten der Saison stehen indessen schon jetzt fest. Wann sind englische Wochen? Und wann ist Winterpause? Ein Überblick.

Die Vorbereitung: In der kommenden Woche steigt der VfB wieder ein. Am 6. Juli bittet Trainer Sebastian Hoeneß sein Team zum Trainingsauftakt, davor stehen die obligatorischen Leistungstests an. Gut vier Wochen bleiben dann bis zum ersten Pflichtspiel – am 12. August, einem Samstag, geht es um 13 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten TSG Balingen. Austragungsort ist das Reutlinger Kreuzeiche-Stadion.

Die Bundesliga: Zwischen dem 18. und 20. August beginnt für den VfB Stuttgart die dann 57. Bundesliga-Saison seiner Vereinshistorie. Womöglich mit einem Heimspiel – dieser Wunsch jedenfalls wurde hinterlegt. Zwar verkürzt das die Zeit für die derzeit laufenden Bauarbeiten auf der Haupttribüne ohne Spielbetrieb um eine Woche, alle weiteren Termine würden dann aber wieder besser zu den Planungen der Architekten passen.

Die Winterpause: Die komplette Hinrunde wird bis Jahresende nicht abgeschlossen sein. Nach dem 16. Spieltag – übrigens der einzige Spieltag dieser Saison unter der Woche am 19. und 20. Dezember – geht es in eine gut dreiwöchige Winterpause. Re-Start ist am 12. Januar 2024.

Das Saisonfinale: Der letzte Spieltag ist am 18. Mai 2024 angesetzt, alle neun Spiele finden dann zeitgleich statt. Am darauffolgenden Samstag (25. Mai) steigt das Finale im DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion. Knapp drei Wochen später beginnt dann auch schon die Europameisterschaft, die Gastgeber Deutschland am 14. Juni (ein Freitag) um 21 Uhr in München eröffnet.