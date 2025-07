Dass Atakan Karazor und Ermedin Demirovic mit ihren blonden Strähnen im Haar über die Sommerpause zu Trendsettern werden, haben sich die beiden Schlüsselspieler des VfB Stuttgart so wohl auch nicht gedacht. Doch gleich mehrere Spieler haben sich daran nicht nur ein Beispiel genommen, sondern das Ganze auf die Spitze getrieben.

Schon beim Geheimtest gegen Eindhoven musste so mancher Beobachter mehrfach hinschauen und die Rückennummer scannen, um zu erkennen, welcher Spieler im Trikot mit dem Brustring da gerade am Ball war. Denn Ramon Hendriks, Yannik Keitel und der gegen die PSV nicht eingesetzte Finn Jeltsch haben sich ein komplettes Makeover verpasst und tragen das Haupthaar nun strohblond. Dazu standen noch Chris Führich und Max Herwerth auf dem Feld, deren Haare ganz natürlich in diesem hellen Ton daherkommen.

Den kompletten Überblick über den „VfBlond“ finden Sie in der Bilderstrecke. Viel Spaß beim Durchklicken.