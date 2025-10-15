VfB Stuttgart: Der VfB will sich oben festbeißen – denn die Topclubs kommen erst noch

Erstmals seit Januar ist der VfB wieder Vierter. Nun will man weiter punkten, denn für die späten Duelle gegen die Topteams Bayern, BVB oder Leverkusen wäre das eine gute Grundlage.
Es war der 18. Januar diesen Jahres, als für die Profis des VfB Stuttgart die Wintersonne quasi vom Scheitel bis zur Kickstiefelspitze schien. Gerade hatte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß den SC Freiburg mit einem 4:0 vor vollem Haus heimgeschickt – und war damit nach drei Ligaerfolgen in Serie zum Jahresauftakt der Bundesliga auf Rang vier vorgerückt.