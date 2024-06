1 VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle spricht von einem Zeichen für den Zusammenhalt in der Region. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Gemeinsam mit seinen drei Investoren stellt der Fußball-Bundesligist eine halbe Million Euro für den Wiederaufbau in vier besonders betroffenen Landkreisen zur Verfügung. Zudem sollen Einsatz- und Rettungskräfte Freikarten erhalten.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart beteiligt sich an der Aufbauhilfe nach dem schweren Hochwasser, das vergangene Woche in vielen Teilen Baden-Württembergs große Schäden verursacht hat. Gemeinsam mit seinen drei Investoren Mercedes, Porsche und Jako spendet der Fußball-Bundesligist insgesamt eine halbe Million Euro – die Summe geht an das zentrale Spendenkonto der besonders betroffenen Landkreise Rems-Murr, Ludwigsburg, Göppingen und Ostalb. Zuletzt hatte auch der FC Bayern eine Million Euro für die Opfer des Hochwassers in Süddeutschland bereitgestellt.