Der VfB und die Relegation – böse Erinnerungen an 2019

Bittere Pille: Der VfB Stuttgart muss nach den Relegationsspielen 2019 absteigen, der 1. FC Union Berlin feiert dagegen den Aufstieg.

Der VfB Stuttgart hat den Klassenverbleib doch noch nicht in der Tasche, sondern muss den Umweg über die Relegation gehen. Viele Fans blicken mit Sorge auf die Entscheidungsspiele – was viel mit dem Mai 2019 zu tun hat.









Für nicht wenige Fußball-Bundesligisten war sie in den vergangenen Jahren die letzte Rettung einer missratenen Saison – die Relegation. In den Entscheidungsspielen um den Klassenverbleib behielt meist der Erstligist die Oberhand, weshalb Alexander Wehrle schon vor Wochen meinte: „Relegation kann auch Spaß machen.“ Kein Wunder: Der heutige Vorstandsvorsitzende der VfB Stuttgart AG war 2021 Geschäftsführer des 1. FC Köln, als dieser sich erst in die Relegation rettete und sich dort dann gegen Holstein Kiel durchsetzte.