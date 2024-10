VfB Stuttgart: Der VfB und die Elfmeter – was der Blick in die Statistik sagt

Der VfB und die Elfmeter – was der Blick in die Statistik sagt

Enzo Millot scheiterte in Turin aus elf Metern.

Gegen Turin vergeben die Stuttgarter einen Strafstoß – nicht zum ersten Mal in der jüngsten Vergangenheit. Wie die Trefferquote im Vergleich zur Konkurrenz ist und was aus VfB-Sicht Mut macht.











Am Ende konnten sie die Szene gut verschmerzen beim VfB Stuttgart. Enzo Millots verschossener Elfmeter blieb gegen Juventus Turin eine Randnotiz, sie rückte im Jubeltaumel nach dem 1:0-Auswärtssieg in der Champions League in den Hintergrund. Dass es dennoch keineswegs der perfekte Strafstoß war, würde niemand bestreiten: Halbhoch, ohne die große Schärfe – Millot gab dem glänzend aufgelegten Turin-Keeper Mattia Perin die Gelegenheit, sich abermals auszuzeichnen an diesem Abend.