Eins von sechs baden-württembergischen Duellen in der kommenden Bundesligasaison: VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim

Neben dem VfB Stuttgart treten in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga drei weitere Teams aus Baden-Württemberg an. Termine, Neuzugänge, erste Gegner – zum Start der Vorbereitung blicken wir auf die Planungen des Quartetts.









Letztmals in der Saison 1988/89 spielten gleich vier Vereine aus Baden-Württemberg in der Fußball-Bundesliga. Damals waren das: der VfB Stuttgart, die Stuttgarter Kickers, der Karlsruher SC und Waldhof Mannheim. In der am 18. August beginnenden neuen Spielzeit der Bundesliga ist wieder ein BW-Quartett vertreten – das nun in die Vorbereitung startet. Wir schauen zum Auftakt auf die Planungen beim VfB, beim 1. FC Heidenheim (beide Württemberg), beim SC Freiburg und bei der TSG Hoffenheim (beide Baden).