Der VfB ohne Guirassy: Tore schießen schwer gemacht

14 Unzufrieden mit sich selbst: Deniz Undav in Bochum. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Partie zurück. Foto: Baumann

Vier seiner sechs Saisonniederlagen kassierte der VfB Stuttgart ohne seinen Top-Torjäger. Wie groß ist der Guirassy-Faktor angesichts der aktuellen Torflaute? Stürmer-Kollege Deniz Undav zeigt sich selbstkritisch.











Natürlich ging es am Samstagabend auch wieder um ihn. Um Serhou Guirassy, den Super-Torjäger dieser Saison. So wie es bei Spielen des VfB Stuttgart in dieser Spielzeit eigentlich immer um Serhou Guirassy geht; ganz gleich, ob er dabei ist oder nicht. Von einem weiterhin „guten Austausch“ mit dem guineischen Fußballverband und Vor-Ort-Rehatrainer Martin Franz berichtete Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach der 0:1-Niederlage in Bochum, wo der 17-fache Torschütze einmal mehr vermisst wurde.