VfB Stuttgart: „Der VfB braucht Europa für einen langfristigen Erfolg“

9 Mittelfeld-Regisseur Asgeir Sigurvinsson absolvierte zwischen 1982 und 1990 in Summe 240 Pflichtspiele für den VfB. Foto: Imago/Liedel

Asgeir Sigurvinsson wurde mit dem VfB 1984 deutscher Meister – und Pokalsieger in drei Ländern. Jetzt wird der Ex-Kapitän aus Island 70 Jahre alt, und verfolgt die Stuttgarter vor dem Pokalfinale in Berlin ganz genau.











Er war in den Achtzigerjahren einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga – und wurde nach einer dürftigen Saison beim FC Bayern von 1982 an in Stuttgart zur Legende: Asgeir Sigurvinsson. Er ist Ex-Kapitän des VfB, wurde zu Islands Fußballer des 20. Jahrhunderts gewählt. An diesem Donnerstag feiert er seinen 70. Geburtstag – und geht fest von einem DFB-Pokalsieg gegen Arminia Bielefeld aus.