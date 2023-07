1 Guido Buchwald und der VfB-Vereinsbeirat hatten mit Blick auf das Präsidentenamt unterschiedliche Vorstellungen. Foto: Baumann

Das Ausscheiden von VfB-Ehrenspielführer Guido Buchwald aus dem Bewerberfeld für die Wahl des Präsidenten hat für viel Wirbel gesorgt. Jetzt erklärt Wolf-Dietrich Erhard, der Vorsitzende des Vereinsbeirats, die Hintergründe.









Stuttgart - Der VfB-Cheftrainer Tim Walter hat gerade das Podium verlassen, als Wolf-Dietrich Erhard den Presseraum im Keller des roten Clubhauses in Cannstatt betritt. Lange hatte sich der Vereinsbeirat, dem Erhard vorsteht, ja Verschwiegenheit auferlegt. Doch zuletzt sind die Dinge nicht nur sportlich wie beim 2:6 in Hamburg, sondern auch bei der Kür der zwei finalen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl auf der Mitgliederversammlung am 15. Dezember aus dem Ruder gelaufen. Dies ist das Terrain von Wolf-Dietrich Erhard, der nun die Wogen ein wenig glätten will.