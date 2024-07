VfB Stuttgart: Der Transfer ist fix – Serhou Guirassy wechselt zu Borussia Dortmund

Am Mittwochabend war er mit seinem Bruder und Berater auf dem Dortmunder Flughafen eingeschwebt – nach einer Nacht im Hotel ging es dann am Donnerstagvormittag direkt auf die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund. Dort setzte der bisherige VfB-Stürmer Serhou Guirassy dann seine Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028 – und ist damit nun auch offiziell Spieler des BVB.

Damit endete eine kleine Hängepartie, die durch eine zweite Untersuchung des rechten Knies des 28-jährigen Stürmers nötig geworden war. Da die untersuchenden Mediziner aber letztlich grünes Licht gaben und keine Operation notwendig ist, konnte der bereits im Vorfeld ausverhandelte Vertrag nun umgesetzt werden.

Guirassy wechselt damit für die festgeschriebene Ablöse von 19 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Dortmund – und kassiert neben üppigen Handgeldern an ihn (zehn Millionen Euro) sowie an die von seinem Bruder Karamba Guirassy geführte Berateragentur KGSMI (fünf Millionen Euro) nun künftig rund neun Millionen Euro Gehalt pro Saison plus Leistungsboni.

Durch die Beschwerden am Knie wird Guirassy zunächst aber ausfallen. Die erste Runde im DFB-Pokal bei Phoenix Lübeck am 17. August wird er wohl definitiv verpassen.