1 Torwarttrainer Steffen Krebs mit den Keepern Dennis Seimen, Fabian Bredlow und Florian Müller (v.l.n.r.). Auf zwei der drei setzt der VfB auch in der kommenden Saison. Foto: Baumann

Der Abschied von Florian Müller beim VfB steht bevor. Dagegen planen die Stuttgarter weiter mit Fabian Bredlow und ziehen ein Toptalent fest in den Profikader hoch. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärt, warum.









Ganz am Ende hatte Florian Müller doch noch sein Erfolgserlebnis. Nach Monaten in der zweiten Reihe feierte der Torhüter mit dem VfB Stuttgart die emotionale Rettung in der Relegation beim HSV – auf der großen Bühne im ausverkauften Volkspark, mittendrin zwischen den Pfosten in Vertretung des verletzten Fabian Bredlow, obendrein ohne größere Patzer. Die Erleichterung war groß, das Glücksgefühl ein fast schon vergessenes. Aber: Weitere dieser Momente im VfB-Trikot werden wohl nicht mehr hinzukommen.