1 Hartmut Weiß im Trikot des VfB Stuttgart in der Saison 1970/71. Foto: Pressefoto Baumann/Pressefoto Baumann

Hartmut Weiß, 168-maliger Fußball-Bundesligaspieler und dessen Heimatklub der TSV Bernhausen ist, feiert an diesem Donnerstag runden Geburtstag.









Filder - Seine größten sportlichen Erfolge liegen schon ein ganzes Stück in der Vergangenheit. Zwischen 1964 und 1971 war Hartmut Weiß als stürmender Kicker für den VfB Stuttgart und Eintracht Braunschweig unterwegs, erzielte in 168 Bundesligaspielen 58 Treffer und wurde 1964 mit den Roten aus Bad Cannstatt deutscher Amateurmeister. Am morgigen Donnerstag feiert der einst so Gefeierte seinen 80. Geburtstag.