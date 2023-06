18 Mit dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg beginnt für den VfB Stuttgart der Zehn-Spiele-Countdown der Saison. Foto: Baumann

Die Saison in der Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Wer will, kann damit beginnen, die verbleibenden Spieltage herunterzuzählen. Zehn, neun, acht, sieben . . . – der Countdown läuft. Und vor allem der Kampf gegen den Abstieg spitzt sich immer mehr zu. Nach wie vor mittendrin: der VfB Stuttgart. Weil der Aufschwung unter dem Trainer Bruno Labbadia bislang ausgeblieben ist, ist vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg Entwarnung bei den Weiß-Roten noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die letzte Phase der Saison wird, mal wieder, zur ultimativen Belastungsprobe. Physisch, psychisch, taktisch, emotional. Zehn reguläre Spieltage stehen ab sofort noch an für den VfB und seine Konkurrenten. Wir blicken ausführlich darauf – und beurteilen auch die jeweilige Ausgangslage.