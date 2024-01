VfB Stuttgart: Der Afrika-Cup als Wettbewerbsverzerrung?

1 In den nächsten Wochen nicht für den VfB am Ball: Silas Katompa (links) und Serhou Guirassy. Foto: Baumann

Vom 13. Januar bis 11. Februar steigt der Afrika-Cup, parallel dazu findet die Asienmeisterschaft statt. Der VfB Stuttgart muss viele Profis abstellen – hätte man die Turniere nicht anders terminieren können?











Vom 13. Januar an ist es also so weit. Dann geht das los, was seit Monaten ein Vorspiel hat und vielen Vereinsverantwortlichen Sorgen bereitet: der Afrika-Cup in der Elfenbeinküste beginnt – und mit ihm werden die Diskussionen vermutlich wieder Fahrt aufnehmen: Ein großes Turnier inmitten des Ligabetriebs, muss das sein, geht das nicht anders? Ist das sogar Wettbewerbsverzerrung für all jene Vereine, die besonders viele Profs zu ihren Nationalteams abstellen müssen?