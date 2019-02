Betonteil fällt auf Autodach Bürgermeister von Althütte verletzt

Ein Laster ist in Althütte (Rems-Murr-Kreis) unterwegs. In einer Kurve löst sich ein über fünf Meter langes und eine Tonne schweres Betonteil. In diesem Moment kommt die A-Klasse des Bürgermeisters entgegen.