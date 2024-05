1 Der VfB Stuttgart startet im Juli in die Vorbereitung. Foto: dpa/Tom Weller

Am Samstag endet für den VfB die Saison in der Fußball-Bundesliga. Wann es weitergeht, gaben die Stuttgarter vor dem abschließenden Heimspiel bekannt.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart wird am 4. Juli die Vorbereitung für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga beginnen. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Freitag mit und kündigte zudem sechs Testspiele vor dem Start in die neue Spielzeit an.