VfB Stuttgart: Das WM-Jahr – mit guten Startelf-Chancen für die VfB-Profis

Julian Nagelsmann äußert sich zum Ausgang des Pokers um Nick Woltemade – und blickt auf die Saison, in der mehrere Stuttgarter wichtige Rollen im DFB-Team einnehmen können.
Transfers, Ablösen, Verträge – mit diesen Themen hat Julian Nagelsmann qua Amt eher wenig zu tun, Zu- und Abgänge wie im Vereinsfußball sind auf Nationalelf-Ebene bekanntlich nicht an der Tagesordnung. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgt der deutsche Bundestrainer das Geschehen auf dem Transfermarkt dennoch, schließlich ist es auch für die DFB-Elf alles andere als irrelevant, wie es für die Nationalspieler in ihrem Club so läuft. Und so war Nagelsmann auch über den Poker schlechthin in diesem Sommer im Bilde: den um VfB-Stürmer Nick Woltemade. „Wir haben schon darüber gesprochen“, bestätigte er zuletzt am Rande des Supercups zwischen den Stuttgartern und dem FC Bayern einen Austausch mit dem Spieler: „Weil ich das Interesse habe, dass Nick spielt.“