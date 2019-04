1 VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger: Unter dem Druck der hohen Erwartungen Foto: dpa

Der VfB ist ein durchschnittlicher Bundesligist – mit seit Jahren überdurchschnittlich großen Problemen. Helfen könnte ein Plan, der sich nicht alle Nase lang ändert. Und Funktionäre, die dem Club dienen. Nicht umgekehrt.

Stuttgart - Vermutlich ist es leichter, das Rätsel der Sphinx zu lösen, als gerichtsfest zu ergründen, warum der VfB Stuttgart seit Jahren nicht mehr so richtig auf die Beine kommt. An diesem Samstag jedenfalls ringt die Herzensangelegenheit schwäbischer Fußballseelen gegen den 1. FC Nürnberg um den Fortbestand in Deutschlands höchster Spielklasse. Wieder einmal, möchte man sagen. Endet die heikle Mission siegreich, wischen sich die hohen Räte in ihren gläsernen Logen fürs Erste die Schweißperlen von der Stirn und bestätigen sich Häppchen kauend in ihrer Verwunderung darüber, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Geht das Heimspiel dagegen in die Binsen, mehren sich wie üblich die Rufe der Rächer, die einen Skalp an ihren Gürteln fordern. Aktuell bevorzugt den des hartleibigen Präsidenten und Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Fußball AG: Wolfgang Dietrich. Doch die Probleme sind damit nicht gelöst.

Die Lasten eines Traditionsvereins

„Fußball besitzt in seinem Auf und Ab eine große Eigendynamik, besonders in Traditionsvereinen“, pflegt Wolfgang Dietrich in Diskussionen einzuflechten, die sich um das Auf und Ab der Cannstatter Fahrstuhlgemeinschaft ranken. So steht der vermeintlich große VfB im 125. Jahr seines Bestehens in der ewigen Bundesliga-Tabelle zwar immer noch auf Rang fünf hinter dem Hamburger SV, Borussia Dortmund, Werder Bremen und Bayern München. Die mittlere Platzierung in den Spielzeiten seit 1992, der vierten deutschen Meisterschaft des VfB, weist dagegen Rang acht aus. Seit dem Titelgewinn 2007 reicht es nur noch zu Platz neun. Durchschnitt eben. Sportlich, aber auch wirtschaftlich. Das ist die Wirklichkeit, die konterkariert wird von den Ableitungen aus einer erfolgreicheren Vergangenheit. Eine Ambivalenz, in der sich die ganze Tragik eines Traditionsvereins widerspiegelt.

Die Ansprüche sind hoch, häufig zu hoch, gerade bei jenen, die die großen Momente der Vereinsgeschichte noch miterleben durften. Als Spieler, Funktionäre, Fans oder auch Journalisten. Aber der Fußball hat sich entwickelt – in einigen Bereichen schneller als der VfB. Der steckt dem Gefühl nach irgendwie immer noch fest in seiner Komfortzone. Und seine Glaubensgemeinschaft begegnet den veränderten Konditionen statt mit Realitätssinn gern mit einer „permanenten Tendenz zur Unzufriedenheit“ (Ex-Präsident Erwin Staudt).

Wofür steht der VfB?

Da im Fußball nun mal keiner weiß, wie’s ausgeht und Emotionen einen wesentlichen Teil des Geschäfts bestimmen, sollten die Verantwortlichen nichts dem Zufall überlassen, was nicht auf dem grünen Rasen spielt. Hinderlich ist dabei erfahrungsgemäß ein hochfrequenter Personalwechsel in leitenden Positionen. Ständige Kursänderungen in der Vereinsstrategie, Kaderplanung und Spielphilosophie sind die zwangsläufige Folge. „Jeder weiß noch, wofür unser Verein mal stand, aber weiß noch jemand, wofür er heute steht? Der VfB hat sich über die Jahre immer schlechter gemacht, weil die Guten vergrault wurden und keine Besseren nachkamen“, klagt ein ehemaliger Profi, der nicht mit seinem Namen genannt werden will. „Das Festhalten an ­Personen ist das Schwierigste überhaupt. Das verlangt viel Mut und Standfestigkeit“, sagt der frühere Vereinspräsident Manfred Haas. Bisweilen allerdings lasse sich das „Entscheidungsdilemma“ in sportlichen Krisensituationen nicht vermeiden.

Die Opfer sportlicher Miseren

Ihm zum Opfer fielen seit der Jahrtausendwende die Manager Rolf Rüssmann, Herbert Briem, Horst Heldt, Fredi Bobic, Jochen Schneider, Robin Dutt, Jan Schindelmeiser und zuletzt Michael Reschke. Auf Haas folgten die Präsidenten Erwin Staudt, Gerd Mäuser, Bernd Wahler und Wolfgang Dietrich. Als Trainer kamen und gingen seit der Jahrtausendwende: Ralf Rangnick, Felix Magath, Matthias Sammer, Giovanni Trapattoni, Armin Veh (zweimal), Markus Babbel, Christian Gross, Jens Keller, Bruno Labbadia, Thomas Schneider, Huub Stevens (zweimal), Alexander Zorniger, Jürgen Kramny, Jos Luhukay, Olaf Janssen, Hannes Wolf und Tayfun Korkut. Bis jetzt noch im Amt: Markus Weinzierl. „Hannes Wolf könnte noch heute unser Trainer sein, wenn ihm Reschke nicht von Anfang an ins Handwerk gepfuscht hätte“, sagt ein ehemaliges Aufsichtratsmitglied und schüttelt fassungslos den Kopf über die Soli der Verantwortlichen, „Jan Schindelmeiser verweigerte Thomas Hitzlsperger sogar den Zugang ins Spielerhotel im Trainingslager.“ Jetzt findet sich der Verbannte wieder in der Rolle des neuen Sportvorstands und Wunderheilers. So ändern sich die Zeiten.

Wer sich in die Untiefen der jüngeren VfB-Geschichte vorarbeitet, kommt nicht umhin, nach dem weiß-roten Selbstzerstörungs-Gen zu forschen, das – ganz der Gegenentwurf zur bayerischen Siegesmentalität – scheinbar hartnäckig in Cannstatter Fußballhirnen nistet. Man bedient sich eben gern am VfB, anstatt ihm zu dienen.

Die Spaßbremse

„Manchmal hat man den Eindruck, in Stuttgart darf man alles haben, nur keinen Spaß“, sagt Erwin Staudt, immerhin einer der Protagonisten der letzten deutschen Meisterschaft (2007). Nicht nur er diagnostiziert einen bis in die Führungsgremien getragenen latenten Missmut, der befeuert wird von den Maßstäben einer Industrielandschaft, die sich – gemessen am Fußball – in vielen Bereichen in der Champions League bewegt. Nicht ganz zufällig lieferten sich vor Kurzem im Business-Center Winfried Porth, der Daimler-Gesandte im VfB-Aufsichtsrat, und sein Gremiumskollege Guido Buchwald ein peinliches Wortgefecht, das nach übereinstimmender Meinung der vielen Zuhörer einen höheren Unterhaltungswert hatte als das Spiel zuvor. Der Ehrenspielführer hatte Michael Reschkes Personaltableau eine Sprintfähigkeit attestiert, die den Schluss zuließ, der gegnerische Strafraum sei nur mehr übers Sammeltaxi zu erreichen. Die Legende trat zurück, eine andere trat nach: So dürfe man mit dem Spieler, der sich wie kein anderer um den VfB verdient gemacht hat, nicht umgehen, zischte Jürgen Klinsmann, der 2001 eine Offerte als VfB-Manager dankend abgelehnt hatte.

Horst Heldt und Fredi Bobic dürften die Ohren geklungen haben. Heldt kehrte einst dem VfB schmerzfrei den Rücken, weil ihm der Aufsichtsrat um dessen Chef Dieter Hundt den fachlichen Rat erteilte, nach einem brauchbaren Innenverteidiger auch mal unter den schneidigen Burschen von der Ostalb zu suchen. Und als ein Neuzugang nicht gleich einschlug, hielt ihm der Arbeitgeberpräsident vor: „Herr Heldt, wenn ich vier neue Maschinen kaufe, müssen die auch auf Anhieb funktionieren.“ Die Titelprämie 2007 wurde Heldt zunächst verweigert, weil die Vereinskontrolleure befanden: „Sie haben ja an der Meisterschaft eigentlich keinen nennenswerten Anteil.“

Das Ende des Sportvorstands Fredi Bobic nahte, als er einem CDU-Politiker und dessen Spezi im VfB-Kontrollgremium sinngemäß bedeutete, dass sie vom Fußballspiel in etwa so viel Ahnung hätten wie die Kuh vom Klavierspielen. „Das Bürschle aus Ditzingen“ musste weg. Und Bernd Wahler, der vom damaligen Aufsichtsratschef und Daimler-Gesandten Joachim Schmidt protegierte Wohlfühlpräsident, spielte mit.

Das Machtzentrum Dietrich

Neulich räumte der nach dem Abstieg 2016 gefeuerte VfB-Chef ein, dass der Bobic-Rauswurf ein Fehler war, und empfahl dem Verein die Runderneuerung. Niemand braucht das Orakel von Delphi zu bemühen, um zu ahnen, was das bedeuten würde: über kurz oder lang neue Gesichter vor allem im Aufsichtsrat, einen Vorstandsvorsitzenden als Gegengewicht zum Machtzentrum des Wolfgang Dietrich, ein Kompetenzteam um den neuen Sportvorstand Thomas Hitzlsperger und bei sich bietender Gelegenheit Neubesetzungen auf allen relevanten Posten im Management. „Einiges ist bereits umgesetzt, und weitere Veränderungen sind eingeleitet“, versichert VfB-Chef Wolfgang Dietrich, „manche, wie beispielsweise im Jugendbereich, brauchen allerdings Zeit, bis sie Wirkung zeigen.“

Aber die wird schon der 1. FC Nürnberg dem VfB nicht kampflos geben.

.