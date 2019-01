VfB Stuttgart Das waren die zehn teuersten Verkäufe des VfB

Von tiw 09. Januar 2019 - 16:22 Uhr

Benjamin Pavard geht für 35 Millionen Euro zum FC Bayern. Wer folgt auf den Plätzen zwei bis zehn?





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine Überraschung war es keine mehr, und dennoch schlug die Nachricht am Mittwoch ein wie eine Bombe: Benjamin Pavard ist vom kommenden Sommer an Spieler des Rekordmeisters FC Bayern München. Die Verantwortlichen beim VfB dürfen sich über eine Rekordablöse von 35 Millionen Euro freuen – damit ist der Franzose der teuerste Transfer in der Cannstatter Vereinsgeschichte.

Mehr zum Thema

In unserer Bildergalerie haben wir Ihnen die Top-10-Verkäufe des VfB Stuttgart zusammengefasst. Einige Namen dürften Ihnen klar gewesen sein – bei manchem dürften Sie ob der Höhe der erzielten Ablöse auch ins Staunen geraten. Viel Spaß!