VfB-Spieler Pablo Maffeo bleibt auf Leihbasis in Spanien und wird in der Saison 2021/22 für Erstliga-Aufsteiger RCD Mallorca auflaufen. So sehen die Zahlen rund um seine neuerliche Leihe aus.

Stuttgart - Pablo Maffeo bleibt in Spanien. Der 23-jährige Fußballprofi wechselt auf Leihbasis zum Erstliga-Aufsteiger RCD Mallorca. Damit hat der VfB Stuttgart wieder eine Lösung für den Spieler gefunden, der nicht für den Bundesligisten auflaufen will. Das Geschäft ist zunächst auf eine Saison befristet, doch die Vereinbarung beinhaltet eine Kaufpflicht für den Rechtsverteidiger, falls Mallorca in der Primera Division bleibt.

Auf drei Millionen Euro soll die Ablösesumme sich dann belaufen, die Leihgebühr beträgt aktuell 500 000 Euro, das Gehalt übernimmt der Club von der Baleareninsel. „Pablos Wechsel macht für alle Beteiligten Sinn. Wir sind froh, dass wir den Transfer zu diesem frühen Zeitpunkt der Transferperiode realisieren konnten und nun sowohl wir als auch Pablo Planungssicherheit haben“, sagt der Sportdirektor Sven Mislintat.

Der Spanier kam 2018 zum VfB, für die Rekordablösesumme von zehn Millionen Euro. Doch Maffeo fremdelte in Stuttgart und leistete sich eine Reihe von Verfehlungen. Zuletzt wurde der dynamische Flügelspieler bereits an den FC Girona und an die SD Huesca ausgeliehen.