Bruchlandung in Fürth: VfB-Profi Silas Wamangituka
Schmerzhafte Niederlage: Der VfB verliert bei der SpVgg Greuther Fürth, nachdem auch Silas Wamangituka zu viele Chancen vergeben hat.

Auf die Pleite bei der Spvgg Greuther Fürth folgt für den VfB das Topspiel gegen Arminia Bielefeld. Sind die Stuttgarter gerüstet für das Duell mit dem Tabellenführer und die entscheidenden Wochen im Kampf um den Aufstieg?









Fürth - Seine Meinung zum Spielgeschehen äußert Sven Mislinat diesmal nicht erst vor den Fernsehkameras in den Stadionkatakomben, sondern ungefragt und ohne Mikrofon schon beim Verlassen des Spielfelds. „Wir haben Mentalität! Wir haben Mentalität!“, ruft der Sportdirektor des VfB Stuttgart in Richtung meckernder Fans auf der Fürther Haupttribüne – und brummt auf dem Weg in die Kabine vor sich hin, er könne „diesen Scheißdreck“ nicht mehr hören.