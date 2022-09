13 Sami Khedira (li.) und Kapitän Philipp Lahm feiern den Gewinn des WM-Titels 2014 nach dem 1:0-Endspielsieg gegen Argentinien. Foto: imago/Eibner/imago sportfotodienst

Der VfB Stuttgart hat sich mit Sami Khedira, Philipp Lahm, Christian Gentner und Cacau prominente Unterstützer ins Boot geholt. Wir blicken auf die größten Erfolge des Quartetts.















Sie waren äußerst erfolgreiche Profis und Identifikationsfiguren in Fußball-Deutschland und beim VfB Stuttgart: Nun hat der Bundesligist vier seiner früheren Spieler mit ins Boot geholt und mit neuen Rollen ausgestattet. Die beiden Weltmeister Philipp Lahm und Sami Khedira werden beim VfB künftig als Berater des Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle fungieren. Christian Gentner, derzeit noch als Spieler beim Schweizer Erstligisten FC Luzern aktiv, soll ab Sommer 2023 als Leiter Lizenzspielerabteilung arbeiten. Cacau wird Markenbotschafter des VfB.

Jeder Spieler aus diesem Quartett hat große Erfolge und Titel in seiner Laufbahn gefeiert. Bei den Eigengewächsen Khedira und Gentner begann dies mit den deutschen Meisterschaften in der Jugend des VfB Stuttgart. 2007 feierte das Duo gemeinsam mit Cacau den Titelgewinn in der Bundesliga. Khedira wurde zudem gemeinsam mit Lahm Weltmeister 2014 in Brasilien.

