Die Gewinner und Verlierer der ersten VfB-Saisonhälfte – wir zeigen in der Bilderstrecke den Überblick

Die Bundesliga-Hinrunde verlief für den VfB Stuttgart ziemlich durchwachsen - und endete auf Tabellenrang 16. Verletzungen und Corona-Sorgen machten den Schwaben zu schaffen. Neben Verlierern gab es in dieser Zeit aber auch Gewinner - auf und neben dem Platz.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat ein abwechslungsreiches Jahr hinter sich gebracht. Vereinspolitisch ging es im ersten Halbjahr hoch her. Aus dem Machtkampf an der Vereinsspitze ist der Präsident als Sieger hervorgegangen.

Sportlich ging es in der eben zu Ende gegangenen Hinrunde auf und ab. Der VfB schloss sie auf dem Relegationsrang ab. Das macht sich auch bei den Fans bemerkbar, die Unruhe scheint zuzunehmen. Wir haben daher eine Umfrage gestartet, die sich bereits auf das Saisonende bezog.

Obwohl die Schwaben bisher in der Fußball-Bundesliga 31 Gegentore kassierten, fielen gleich drei Abwehrspieler positiv auf. Offensiv macht sich vor allem ein prominenter Ausfall bemerkbar. Es gibt also Gewinner und Verlierer der ersten Saisonhälfte – wir zeigen in der Bilderstrecke den Überblick.