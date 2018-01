VfB Stuttgart Das schreibt Benjamin Pavard an Hannes Wolf

Von red 28. Januar 2018 - 19:13 Uhr

Benjamin Pavard beim entscheidenden Spiel gegen FC Schalke 04. Foto: Pressefoto Baumann

Das Ende kam schnell und wohl nicht für jeden schmerzfrei: Hannes Wolf ist nicht mehr länger Trainer des VfB Stuttgart. Benjamin Pavard äußert sich – bisher als einziger Spieler – auf Instagram zum Aus für Wolf.

Stuttgart - Der Abschied von Hannes Wolf ging am Ende schnell über die Bühne. Seit Sonntagvormittag ist der 36-Jährige nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. Der Rest ist Schweigen, zumindest was öffentliche Äußerungen der aktuellen Spieler des schwäbischen Traditionsvereins betrifft.

Einzig Abwehrspieler Benjamin Pavard verabschiedet den Trainer, der seit September 2016 die Mannschaft trainierte, auf seinem Instagram-Account. Der junge französische Nationalspieler bedankt sich – auf Französisch und auf Deutsch – herzlich bei Hannes Wolf. Er habe an seiner Seite viel gelernt. Dass der 21-Jährige in der französischen Nationalelf spielt, verdanke er dem Ex-Trainer des VfB Stuttgart. Abschließend wünscht er Wolf „Bonne route“, also viel Glück.